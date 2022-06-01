Президент России верит, что Байден слаб, считает советник министра внутренних дел.

Россияне начинают учения стратегических ядерных сил, президент РФ Владимир Путин не готовится к какому-то ядерному удару.

Об этом написал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в Facebook.

"В учениях будут задействованы стратегические комплексы "Ярс". Эти комплексы могут попадать в цели до 11 тыс. км", - отметил он.

Комментируя решение о проведении стратегических учений, и что это может означать, Денисенко написал: "Никакого ядерного удара, ни тактического, ни стратегического, Путин не готовит. Это блеф. Один из крупнейших комплексов Путина - комплекс Карибского кризиса. Ему очень хочется повторить его, но на этот раз выиграть. И все его действия надо рассматривать именно с этой точки зрения. Он верит, что Байден (президента США Джо Байден - Ред.) слаб, и Байден поддастся на его блеф".

По словам советника главы МВД, вчерашнюю статью Байдена об Украине Путин рассматривает не как объяснение американцам, а как слабость противника, на которого нужно еще немного нажать, и он сдастся.

"На самом деле, мы все должны помнить слова Хиллари Клинтон (бывший госсекретарь США - Ред.) о Путине: "Крутой парень с тонкой кожей". Единственное, что он понимает - это язык силы. И если выдержать его блеф - он потечет. В прямом и переносном значении этого слова. Нас ждут недели, полные захватывающих историй о ядерном апокалипсисе. Если не испугаться этого безумного бреда, смерть Путина придет через месяц-два. Если испугаться - нам, Украине, будет невероятно тяжело", - написал Денисенко.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Российские власти не раз грозили, что применят ядерное оружие. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорила, что ее страна в случае возможного ядерного удара со стороны РФ по украинской земле не оставит наше государство в одиночестве.

Вас также могут заинтересовать новости: