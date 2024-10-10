Готова ли Украина прекратить огонь по всей линии фронта: в ОП отреагировали на заявление СМИ

Информация, изложенная в материале итальянских журналистов, не соответствует действительности, отметили у Зеленского.

Итальянская газета Corriere della Sera выпустила материал, что Владимир Зеленский якобы готов к прекращению огня без признания потери территорий при условии гарантий безопасности от США и быстрого вступления в ЕС. В Офисе президента эту информацию опровергли.

Как пишет "Главком", советник Зеленского Дмитрий Литвин в комментарии для украинских СМИ отметил, что информация, изложенная в материале итальянских журналистов, не соответствует действительности.

"У нас есть Формула мира, там абсолютно четко указано то, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе ведутся переговоры с партнерами по усилению позиций Украины", - сообщил Литвин.

Видео дня

Советник президента напомнил, что "план победы", который в эти дни будет представлен Британии, Франции, Италии и Германии, является инструментом, чтобы "подтолкнуть ситуацию к реализации Формулы мира".

Что предшествовало

Итальянская газета Corriere della Serе написала, что Украина готова к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта, но без признания потери территорий, в обмен на гарантии безопасности со стороны США и вхождения в ЕС.

"Зеленский сейчас хочет убедить европейцев именно на политическом уровне. Он, например, знает, что никогда не сможет официально отказаться от оккупированных территорий. Однако он был бы готов к прекращению огня вдоль текущей линии - без признания новой официальной границы - в обмен на определенные обязательства Запада", - пишет газета.

Вас также могут заинтересовать новости: