Народный избранник отметил, что Украина должна учесть опыт европейских стран, где была введена накопительная частная система.

При введении обязательной накопительной пенсионной системы государство должно гарантировать, что люди не потеряют сбережения в частных фондах в случае их банкротства или прекращения деятельности по другим причинам. Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

"В Украине вводят обязательную накопительную пенсионную систему. Это необходимый шаг, который в перспективе улучшит жизнь пенсионеров. Однако она станет полезной для людей лишь при четырех важных условиях. Первое - это 100% государственная гарантия. Пенсионные счета граждан должны быть открыты только в тех банках или пенсионных фондах, репутация и финансовая состоятельность которых подтверждена государством. Более того, люди должны получить свои пенсии, даже если эти учреждения обанкротятся", — отметил Игорь Палица.

Читайте такжеНардеп Палица призвал политиков объединиться для защиты УкраиныКроме того, по словам народного депутата, государство должно обеспечить прозрачность работы частных пенсионных фондов и дать возможность накапливать пенсию в конвертируемых валютах, чтобы люди не теряли средства из-за девальвации гривны и резкие колебания курса.

"Человек должен видеть, на каких счетах лежит его пенсия, размер, проценты, а также у него должна быть возможность вкладывать эти средства в государственные ценные бумаги. Но здесь нужен жесткий контроль и гарантии со стороны государства — играть во вклады должно быть запрещено. Это необходимо, чтобы люди не становились жертвами финансовых пирамид и не теряли деньги, которые годами откладывают на пенсию. Также люди должны получить возможность накапливать пенсию в конвертируемых валютах, чтобы не терять средства из-за девальвации гривны и резких изменений курса", — заявил Игорь Палица.

В то же время он подчеркнул, что Украина должна учесть опыт европейских стран, где была введена накопительная частная система, чтобы не повторять типичных ошибок. А также позаботиться о пенсионерах, которые сегодня получают пенсию по солидарной системе.

Как сообщалось ранее, депутатская группа "Партия "За майбутнє" в Верховной Раде призвала правительство вдвое увеличить размер минимальной пенсии и прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Автор: Григорий Бондарь