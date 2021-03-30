Народные депутаты требуют от правительства в два раза увеличить размер минимальной пенсии и прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Об этом заявил лидер партии «За майбутнє», народный депутат Игорь Палица.

По его словам, это обеспечит рост средней пенсии до 5 тыс. 500 грн.

Как отметил парламентарий, в Украине 77% или 8,6 млн пенсионеров получают пенсию ниже базового прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть менее 3 тыс. 511 грн.

«Индексация, которая происходит сегодня, не решает проблему. Потому что людей просто дурят. В 2014-2018 годах повышение пенсий в Украине не происходило вообще, только с 2019-го начались небольшие доплаты. За это время инфляция составила 278,5%, потребительские цены выросли в 2,8 раза, а тарифы на коммунальные услуги – почти в десять раз.

Читайте такжеЗеленский утверждает, что пенсионеры старше 80 лет дополнительно получают "немалые деньги"При этом минимальную пенсию увеличили только в 1,9 раза – до 1 тыс. 769 грн. На сегодня она почти вдвое ниже, чем прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц», – заявил Игорь Палица.

Он отметил, что для этого нужно 350 млрд грн. Однако их можно найти, если навести порядок в таможенной и фискальной сферах, а также начав реальную борьбу с коррупцией.

По словам Игоря Палицы, Украина ежегодно из-за контрабанды на таможне теряет более 100 млрд грн, из-за уклонения от уплаты налогов – более 200 млрд грн, из-за государственной коррупции - более 55 млрд грн.

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Автор: Иван Бойко