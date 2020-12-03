Сегодня ограничения по возрасту для госслужащего составляет 65 лет.

Верховная Рада дает возможность работы на государственной службе до 70 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе" (№4096) в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон "О государственной службе" относительно возможности повторного назначения на один год государственного служащего, достигшего пенсионного возраста без обязательного проведения конкурса ежегодно. Сегодня ограничения по возрасту для госслужащего составляет 65 лет.

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Также предлагается установить, что в связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста по его согласию. Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что актуальной является проблема, что в исключительных случаях возникает потребность в оставлении госслужащего на занимаемой должности после достижения им 65-летнего возраста "для более эффективного функционирования государственного органа".

При этом отмечается, что, согласно законодательству Германии, Бельгии и Италии, срок пребывания госслужащих на госслужбе может быть продлен до 67-70 лет.

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Кроме того, законопроектом предусмотрено, что до назначения Верховной Радой руководителя Аппарата полномочия субъекта назначения относительно заместителей руководителя Аппарата осуществляет председатель парламента.

Как сообщалось, в июле 2020 года Вячеслав Штучный был уволен с должности руководителя Аппарата ВР. Руководитель Аппарата назначается парламентом путем голосования за соответствующее постановление. На сегодняшний день в парламенте есть и.о. руководителя аппарата Михаил Теплюк, который является заместителем руководителя аппарата.

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Автор: Надя Пришляк