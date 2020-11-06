Об этом объявили на заседании Верховной Рады.

Андрей Шараськин принял присягу народного депутата и вошел во фракцию "Голос".

Как передает корреспондент УНИАН, Шараськин стал депутатом по избирательному списку "Голоса" вместо Святослава Вакарчука, сложившего депутатские полномочия.

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На заседании Верховной Рады было объявлено о вхождении Шараськина во фракцию "Голос".

Справка УНИАН. С начала августа 2014 года по январь 2016 года Шараськин участвовал в российско-украинской войне. С 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам. В 2019 году стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины".

За участие в защите Донецкого аэропорта Шараськин получил орден "За мужество" III степени и награду президента - медаль "Участник антитеррористической операции". Также он имеет знак отличия министра обороны "Знак Почета".

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Святослав Вакарчук написал заявление о сложении депутатских полномочий, но парламент не поддержал это заявление.

26 июня делегаты внеочередного съезда партии "Голос" приняли решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Вакарчука в связи с его выходом из парламентской фракции "Голос".

8 июля ЦИК комиссия признала избранным нардепом Свидерскую вместо Вакарчука.

8 октября в партии "Голос" сообщили, что Свидерская отказалась стать народным депутатом, поэтому в ВР должен зайти следующий по списку кандидат - доброволец, ученый, режиссер и актер Шараськин.

Центральная избирательная комиссия в среду, 28 октября зарегистрировала Андрея Шараськина народным депутатом Украины.

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Автор: Надя Пришляк