Детали обещают сообщить позже.

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски у бывшего руководителя НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГБР.

"Действительно ГБР проводит у него обыски. Детали мы сообщим позже", - сообщили в пресс-службе корреспонденту УНИАН. В то же время источник в правоохонних органах сообщил, что обыски проводятся у Андрея Коболева.

Немного позже в ГБР рассказали в рамках какого дела проводят обыски у экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

В частности, как сообщает пресс-служба ГБР, следователи проводят обыски у бывшего руководства "Нафтогаза", в офисе "Укртрансгаза" и у руководителей частных предприятий.

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"Следственные (разыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн", - говорится в сообщении.

Другие детали в ГБР пообещали сообщить позже.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 февраля, стало известно, что следователи ГБР проводят обыски у Коболева, который возглавлял "Нафтогаз" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года.

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