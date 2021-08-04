Деньги Товмасян с сообщниками требовал от руководителя областного коммунального предприятия, говорят следователи.

Председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну (избран от "Слуги народа") сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины ("Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды").

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В тот же день на заседании облфракции "Слуги народа" Товмасян был единогласно исключен из фракции. Будет избираться новый кандидат на должность главы облсовета.

По версии следствия, в начале 2021 года председатель Харьковского облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление на занимаемой должности руководителя областного коммунального предприятия.

В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.

Как сообщал УНИАН, 22 июля детективы НАБУ разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета Андрея Малыша (избран от "ОПЗЖ") и его подельника-адвоката в вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. гривен неправомерной выгоды. Средства они требовали от директора коммунального предприятия за неувольнение его с занимаемой должности. Их задержали после получения последней части взятки.

Суд избрал Малышу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 4,75 млн грн залога. Его сообщника тоже арестовали, залог определили в 713 700 грн.

Авторы: Светлана Закелова, Станислав Кожемякин