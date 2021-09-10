Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" на территории Украины не нашла доказательств ее срыва по вине украинских спецслужб или политического руководства государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам председатель ВСК Марьяна Безуглая.

Она рассказала, что заседание комиссии еще продолжается, и что может обнародовать лишь малую часть информации, которая не является засекреченной.

При этом Безуглая отвечала на вопросы журналистов довольно сбивчиво, часто противоречила сама себе.

По ее словам, заявление бывшего президента Петра Порошенко о том, что он лично дал распоряжение о проведении этой спецоперации, не соответствует действительности. Она аргументировала это тем, что во время президентства Порошенко спецслужбы занимались лишь сбором информации о "вагнеровцах", а сама спецоперация по их задержанию была спланирована уже в июле 2020 года.

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Операцию, отметила Безуглая, планировало Главное управление разведки Министерства обороны. Было несколько сценариев ее реализации, в частности посадить самолет из Беларуси с "вагнеровцами" на борту на территории Украины, или принудительно, или используя легенду, что кому-то на борту стало плохо. Но от этого сценария отказались, поскольку он нес много внешнеполитических рисков для Украины.

Остановились на сценарии, что когда самолет с "вагнеровцами" приземлится в Турции, после этого Украина обращается к этой стране с просьбой об экстрадиции пассажиров.

Также Безуглая подчеркнула, что решение об отмене спецоперации в Украине никто не принимал. Зато было принято решение ее отсрочки. Что это значит, журналистам так и не удалось выяснить у председателя ВСК. В то же время она настаивает, что срыв спецоперации произошел из-за того, что спецслужбы России, а также Беларуси узнали о планах Украины в отношении "вагнеровцев", и именно поэтому произошло их задержание в Беларуси силами служб этой страны.

Безуглая также добавила, что кто–то из Украины, который знал об этой спецоперации, слил ее россиянам еще на этапе сбора информации о "вагнеровцах" - пассажирах самолета.

Также она сообщила, что спецоперацию планировала только Украина, не информируя о ней спецслужбы других стран.

Говоря о роли президента Владимира Зеленского, Безуглая отметила, что он лично не руководил этой операцией, однако был в курсе, что она планируется. Однако решение о ее отсрочке принимал не Зеленский, а руководство Главного управления разведки.

Также она добавила, что ВСК обратится в правоохранительные органы, чтобы те расследовали, кто мог сообщить российским спецслужбам об этой операции.

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В то же время, депутаты от оппозиции пожаловались журналистам на то, что ВСК не хочет заслушать двух офицеров-разведчиков, которые непосредственно участвовали в планировании этой спецоперации.

Они сейчас ждут в коридоре, что их пригласят и дадут им слово.

Также ВСК не заинтересовалась мнением тогдашнего главы Главного управления разведки Василия Бурбы.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 10 сентября, депутат из фракции "Голос" Роман Костенко сказал, что народных депутатов от оппозиции не пустили на заседание ВСК по "вагнеровцам", вместо этого там находятся только их коллеги из "Слуги народа".

Спецоперация с "вагнеровцами" - справка УНИАН

29 июля 2020 года в Беларуси задержали боевиков из ЧВК Вагнера, 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевали против Украины на Донбассе.

Тогда правоохранители Беларуси сообщили, что к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. Беларусь тогда обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваются в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала 32 задержанных "вагнеровцев" России.

18 августа главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники заявил, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны Украины и их задержания, которая сорвалась из-за утечки информации из Офиса президента.

В свою очередь в ОП, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

19 мая 2021 года Верховная Рада создала ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, представлять угрозу национальной безопасности Украины.