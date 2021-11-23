Он подчеркнул, что кардинальные реформы необходимо было проводить в первые годы независимости.

Председатель Полтавского областного совета Александр Биленький объяснил процессы децентрализации в нашей стране и отметил важность финансовой децентрализации.

Реформу децентрализации он обсудил с Андреем Куликовым на "Громадському радіо".

Читайте такжеПарламентарии отказались голосовать "за смерть децентрализации" и предлагают увеличить субвенции общинам"Когда мы говорим о децентрализации, мы имеем в виду не только административно-территориальную реформу, но и финансовый ресурс. Для общин финансовый аспект важнее, чем децентрализация влияния", — подчеркнул Биленький.

По словам главы Полтавского облсовета, если государство пойдет на встречу в финансовой децентрализации, то к политической никто не будет подходить вообще.

"Никому не интересна конфронтация с центром, когда у тебя есть ресурс — на зарплату, компенсацию льгот для населения, ремонт участка дороги без ожидания определенных "вливаний" от областной или Верховной Рады. Когда этот вопрос будет решен, поймем, что не нужно передвигать на карте какие-то регионы и отождествлять себя с сепаратизмом или федерализацией", - подчеркнул он.

Биленький заявил, что кардинальные реформы необходимо было проводить в первые годы независимости. "Для меня лично это понятно, как аксиома", - подытожил он.

Автор: Григорий Бондарь