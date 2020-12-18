Ранее политик заявляла, что «юридически Крым украинский, а фактически – российский».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал на то, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская должна четко определить свою позицию по Крыму.

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Как сообщает «Крым.Реалии», такое заявление министр сделал в интервью «Радио НВ», говоря о возможном визите Тихановской в Киев.

«Наши люди общались, я был готов провести с ней телефонный разговор. Но я передал, что очень важно, чтобы у госпожи Тихановской была четкая позиция относительно российской агрессии против Украины. Это в ее же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет в Украину и начнет общаться со СМИ, первым вопросом будет: «Чей Крым?». И любой нечеткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской. Поэтому я здесь больше даже о ней забочусь, чем о себе», – отметил Кулеба.

Позиция Тихановской по Крыму остается нечеткой, она не любит обсуждать этот вопрос со СМИ.

В июле в интервью «Еврорадио» она заявила, что «юридически Крым украинский, а фактически – российский», призвав журналистов «не мучать ее больше».

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Автор: Дмитрий Захаров