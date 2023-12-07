Дэвид Кэмерон отметил, что эти средства могут стать своеобразным авансом до выплаты Россией репараций.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что есть веские аргументы в пользу того, чтобы конфисковать замороженные российские активы и потратить их на восстановление Украины.

Британский дипломат находится в Вашингтоне, где у него запланирована встреча с государственным секретарем США Энтони Блинкеном

"Вместо того чтобы просто замораживать эти деньги, давайте возьмем их, потратим на восстановление Украины, и это, если хотите, будет авансом в счет репараций, которые Россия однажды должна будет выплатить за незаконное вторжение, которое она совершила. Я рассмотрел все аргументы и пока не увидел ничего, что убедило бы меня в том, что это плохая идея", - цитирует Кэмерона издание Sky News.

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Он призвал политиков в США одобрить новый пакет военной помощи для Украины после того, как республиканцы заблокировали сделку.

"Если США проголосуют за пакет помощи Украине, это придаст импульс европейским странам", - сказал он, после того как президент Джо Байден призвал Конгресс одобрить эту помощь.

Замороженные активы РФ в Европе - получит ли деньги Украина

Испания представила свой план, который предусматривает финансирование Украины из прибылей, полученных от замороженных активов России.

При этом Европейский центральный банк и несколько стран-членов, включая Францию и Германию, сомневаются по поводу этого плана, не говоря уже о Бельгии, где хранится большая часть замороженных российских денег.

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