По его словам, Украина сможет достичь безопасности только тогда, когда станет членом оборонного военного альянса - такого как НАТО.

Германия не разделяет видение Украины относительно вступления в НАТО. В частности, это связано с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкому военному журналу loyal.

По его словам, Украина сможет достичь безопасности только тогда, когда станет членом оборонного военного альянса - такого как НАТО.

Читайте такжеСтолтенберг подтвердил, что саммит состоится с участием только стран-членов НАТО"К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина. Однако эта дилемма является притянутой за уши. Именно вхождение Украины, как с политической, так и культурной точки зрения является неотъемлемой частью западного сообщества ценностей, в НАТО и Евросоюз отвечает интересам Германии", - заявил дипломат, передает РБК-Украина.

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Автор: Ирина Погорелая