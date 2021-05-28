По словам советника руководителя ОП, до конца текущего года можно получить План действий по членству в Альянсе.

В Офисе президента Украины надеются до конца текущего года в отношениях с Организацией Североатлантического договора (НАТО) "выйти на существенные документы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк сказал в интервью на телеканале "Украина-24".

В частности, его спросили, реально ли до конца года получить План действий по членству в Альянсе.

"Это вероятно. У нас очень теплые отношения со многими странами, которые уже входят в блок НАТО, и с самим блоком НАТО как институтом. Безусловно, мы должны выполнить свою работу, то есть мы должны выполнить некоторые действия, в том числе юридического характера, логистического характера, которые должны подчеркнуть нашу возможность зайти в блок НАТО на равных правах. То есть мы должны играть там существенную роль", - отметил Подоляк.

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При этом, по его словам, Украина имеет поддержку от всех структур Альянса и многих членов НАТО.

"Я думаю, что до конца этого года мы точно выйдем на существенные документы", - сказал Подоляк.

9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ. «В 2008 году НАТО приняло решение о членстве Украины. Мы придерживаемся этого решения и всех последующих решений, которые появились после этого саммита», - заверил Столтенберг.

13 апреля он заявил, что Российская Федерация не имеет никакого права запрещать Украине движение к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО. «Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент США Джо Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» - сказал Зеленский.

Глава государства выразил надежду, что за годы правления Байдена Украина и США войдут в новый этап отношений, что усилит безопасность нашего государства.

5 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в настоящее время не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику «открытых дверей» для Украины.

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Автор: Виталий Саенко