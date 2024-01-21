Манипулируя цифрами, правительство Шольца преувеличивает свои расходы на оборону и оказание помощи Украине.

Правительство Германии дурачит партнеров по НАТО, Украину и собственных избирателей, когда отчитывается о наращивании оборонного бюджета и предоставлении военной помощи Киеву. Об этом сообщает DW.

"Планы крупной реформы Вооруженных сил Германии, известной как Zitenwende (переломный момент), были вновь свернуты. В федеральном бюджете на 2024 год правительство едва достигнет целевых расходов НАТО", – говорится в публикации.

Отмечается, что страны НАТО взяли на себя обязательство ежегодно тратить 2% своих бюджетов на вооруженные силы. После российского вторжения в Украину канцлер Олаф Шольц пообещал партнерам по Альянсу, что Германия достигнет этой цели в будущем.

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С этой целью был основан специальный фонд в 100 миллиардов евро, которые должны были направить на закупки современной военной техники для Бундесвера. Однако оказалось, что военная помощь Украине теперь тоже финансируется из этого же фонда. Крупнейшая в Германии оппозиционная партия ХДС резко раскритиковала такой подход.

"Это действительно непрозрачная система, направленная на то, чтобы создать впечатление, будто бы Германия все еще может достичь цели в 2%", — сказал представитель партии Родерих Кизеветтер.

При этом Кизеветтер критикует и то, как правительство Германии подсчитывает расходы на помощь Украине.

"Цифры украшены ... нам пришлось внимательно посмотреть на то, что на самом деле было поставлено. И мы обнаружили, что это от 4 до 5 миллиардов евро — за последние два года. Еще 8 миллиардов евро было объявлено на этот год, но не было предоставлено, и было бы очень честно и полезно, если бы немецкое правительство опубликовало то, что было предоставлено, а не только то, что было обещано", — пояснил Кизеветтер.

По данным правительства Германии, он направил Украине более 17 миллиардов евро финансовой помощи. Но, по словам Кизеветтера, эта цифра также включает социальные услуги для более миллиона украинских беженцев, находящихся в самой Германии.

Военная помощь Германии: последние новости

Как писал УНИАН, в середине января Германия отчиталась о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него в частности вошли танковые боеприпасы, бронетранспортеры, разведывательные беспилотники и прочее. Также было заявлено о поставке 20 БМП Marder и 15 самоходных зенитных установок Gepard в будущем.

Также мы рассказывали, что Бундестаг недавно провалил голосование за передачу Украине ракет Taurus. Против резолюции голосовали даже те партии, которые ранее выступали за передачу ракет Киеву. Впрочем, в феврале должно состояться новое голосование на ту же тему.

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