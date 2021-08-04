Антона Геращенко уволили с должности заместителя министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"Правительство уволило Геращенко Антона Юрьевича с должности заместителя Министра внутренних дел Украины", – написал Гончаренко.
Геращенко назначили на должность заместителя главы МВД в 2019 году, до этого – в период с 2014 до 2017 года – был советником Арсена Авакова.
Читайте такжеЗеленский назначил Чауса председателем Черниговской ОГА29 июля, по данным СМИ, Кабинет министров получил представление о назначении трех новых заместителей министра внутренних дел Дениса Монастырского - это Богдан Драпьятый, Игорь Бондаренко и Мэри Акопян.
Также сообщалось, что на должности может остаться заместитель министра Антон Геращенко. Но президент якобы пока не согласовал его кандидатуру, предложенную новым министром.
Отставка Авакова и назначение Монастырского
13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста главы МВД, которую он занимал с начала 2014 года.
Через два дня Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.
Президент Владимир Зеленский выдвинул на пост министра внутренних дел кандидатуру главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, а 16 июля Рада одобрила это предложение.