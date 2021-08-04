Геращенко назначили на должность заместителя главы МВД в 2019 году.

Антона Геращенко уволили с должности заместителя министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Правительство уволило Геращенко Антона Юрьевича с должности заместителя Министра внутренних дел Украины", – написал Гончаренко.

Геращенко назначили на должность заместителя главы МВД в 2019 году, до этого – в период с 2014 до 2017 года – был советником Арсена Авакова.

Читайте такжеЗеленский назначил Чауса председателем Черниговской ОГА29 июля, по данным СМИ, Кабинет министров получил представление о назначении трех новых заместителей министра внутренних дел Дениса Монастырского - это Богдан Драпьятый, Игорь Бондаренко и Мэри Акопян.

Также сообщалось, что на должности может остаться заместитель министра Антон Геращенко. Но президент якобы пока не согласовал его кандидатуру, предложенную новым министром.

Отставка Авакова и назначение Монастырского

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста главы МВД, которую он занимал с начала 2014 года.

Через два дня Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский выдвинул на пост министра внутренних дел кандидатуру главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, а 16 июля Рада одобрила это предложение.

Автор: Яна Ставская