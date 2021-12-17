Участники встречи обозначили план мероприятий по координации действий для разработки действенной стратегии по возврату активов.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела совещание о путях повышения эффективности функционирования системы возврата активов, добытых преступным путем. Обсудили также проблемы внедрения и реализации государственной стратегии по этому вопросу.

В мероприятии приняли участие руководители Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, министерств юстиции, иностранных дел и экономики, представители правоохранительных и других государственных органов.

"Возвращение активов является важной составляющей эффективной борьбы с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью. Поскольку это позволяет лишить преступников незаконно полученных доходов, является одним из наиболее действенных инструментов предотвращения совершения новых правонарушений. Этот процесс является сложным и ресурсным и должен быть реализован при условии четкого и тесного взаимодействия, сотрудничества и координации всех сторон", – отметила Ирина Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что совершенствование законодательства в сфере возврата активов преступного происхождения, а также усиление институциональных возможностей соответствующих правоохранительных органов и органов государственной власти и координация их деятельности являются первоочередными целями.

С февраля 2021 года начала работу межведомственная рабочая группа по вопросам возврата активов обанкротившихся банков под председательством премьер-министра Украины. В нее входят представители офиса Генерального прокурора.

В настоящее время в производстве органов досудебного расследования находятся более 1,5 тысячи уголовных производств о преступлениях в банковской сфере. Офису Генпрокурора удалось достичь результативности в делах по ТОП-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и сейчас активизируется возврат из-за рубежа украденных средств и имущества.

"Мы встретились с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка и обсудили стратегические направления нашего сотрудничества. Несомненно, эффективная координация между правоохранительными органами и нашими международными партнерами по конкретным делам будет способствовать эффективности этого процесса. Согласно обязательствам, отныне мы будем публиковать полугодовые отчеты о результатах уголовных производств в отношении экс-собственников, руководителей и других связанных лиц по каждому из банков, выведенных с рынка с 2014 года", - констатировала Ирина Венедиктова

Участники встречи обозначили план мероприятий по координации действий для разработки действенной стратегии по возврату активов, а также договорились о создании рабочих групп.

Автор: Иван Бойко