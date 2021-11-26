Производства открыты по фактам государственной измены и по фактам разглашения государственной тайны.

Исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявляет, что ГБР открыло два производства в деле "вагнеровцев".

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Есть по крайней мере два уголовных производства, по которым осуществляется досудебное расследование следователями Государственного бюро расследований по фактам государственной измены и по фактам разглашения государственной тайны", - заявил Сухачев.

Он сказал, что уже было допрошено более 30 человек, в том числе журналист Юрий Бутусов, назначен ряд судебных экспертиз, которые продолжаются.

Он сказал, что ожидается дополнительная информация от правоохранительных и разведывательных органов Украины.

Читайте также"Черный полковник": Арестович допустил сговор Бурбы с Порошенко для провала операции "вагнеровцев"

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что готов пройти вместе с бывшим руководителем Главного управления разведки Минобороны Василием Бурбой полиграф.

Арахамия сказал, что лично знает Бурбу "хорошо" и считает его авантюрным человеком, который на самом деле не является разведчиком, хоть и работал некоторое время в ГУР Минобороны. По словам Арахамии, Бурба был сотрудником подразделения "К" Службы безопасности Украины (по выявлению коррупции).

"Я лично готов с господином Бурбой пойти на полиграф и показать несколько проектов, которые мы с ним обсуждали, которые никакого отношения не имеют к госизмене и прочее, и очень озадаченной будет вся страна, если это увидит, и это я готов подтвердить на полиграфе", - заявил Арахамия.

Он считает, что "Вагнергейт" можно переименовать на некий "Бурбагейт" и закрыть историю.

Дело "вагнеровцев": что известно

Как сообщал УНИАН, 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера", воевавших против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в стране в период избирательной кампании.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче боевиков.

14 августа Беларусь выдала России "вагнеровцев".

5 августа президент Владимир Зеленский уволил Бурбу с должности начальника ГУР Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова. В Офисе президента объяснили, что смена начальника ГУР связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов в сфере безопасности.

17 ноября 2021 года группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала отчет о результатах расследования о спецоперации по задержанию наемников российской ЧВК "Вагнера". Большая часть отчета посвящена именно процессу вербовки "вагнеровцев", но в нем не идет речь о том, кто именно "слил" спецоперацию.

Расследователи отмечают, что, по словам экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил перенести спецоперацию из-за объявленного перемирия на Донбассе.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

Автор: Виталий Саенко