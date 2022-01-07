Арест наложен исключительно на имущество пятого президента.

Государственное бюро расследований не подтверждает информацию о якобы наложении ареста на активы "Прямого" и "5 канала", которые принадлежали Петру Порошенко.

Соответствующее заявление ГБР опубликовало 7 января.

Читайте такжеПоездку за границу не планировал: ГБР уличило адвокатов Порошенко во лжиКак сообщалось, в партии "Европейская Солидарность" заявили, что суд арестовал активы "Прямого" и "5 канала", которые уже не принадлежат Порошенко.

В ГБР убеждают, что эта информация не соответствует действительности и каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не было.

"Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является медиахолдинг "Вільні медіа", что не соответствует действительности, поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не накладывался", - говорится в заявлении.

В ведомстве отмечают, что арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно соответствующим государственным реестрам является пятый президент.

Напомним, 6 января 2022 года Печерский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества Петра Порошенко, который является фигурантом дела о госизмене. Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

Дело о госизмене Порошенко

17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Петр Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. В тот же день стало известно, что Порошенко уехал за границу.

20 декабря, в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично Порошенко, уведомление направили по месту жительства, регистрации и месту работы.

В частности, Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

По данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн.

В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

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