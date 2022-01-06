Экс-президента обвиняют в госизмене.

Следователи Государственного бюро расследований установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Отмечается, что сегодня, 6 января, в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства ГБР об аресте имущества пятого президента Украины Порошенко, его адвокат заявил о заранее сформированном плане поездки Порошенко в страны ЕС.

В то же время следователи ГБР установили, что Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий.

В ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат Порошенко приобрел в 19.04 17 декабря – через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове.

Поэтому заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности, отметили в ГБР.

Органы следствия ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих следственных действий.

Читайте такжеСуд арестовал всё имущество и активы ПорошенкоТем временем в партии "Европейская Солидарность" заявили, что суд арестовал активы "Прямого" и "5 канала", которые уже не принадлежат Порошенко.

Такое решение там связали со "стремлением положить конец свободе слова" и "исключить любую критику власти в информационном пространстве":

"Прямой" и "5 канал" – это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский, так жаждущий только "теплой информационной ванны". Примечательно, что еще с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко".

Напомним, 17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Петр Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

В тот же день стало известно, что Порошенко уехал за границу.

20 декабря, в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично Порошенко, уведомление направили по месту жительства, регистрации и месту работы.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

По данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 миллиарда гривень.

В частности, Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

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