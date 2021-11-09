Холдинг "Свободные Медиа" приобрел 100% корпоративных прав.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко продал телеканалы "Прямой" и "5 канал".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Бывший президент заявил, что закон об олигархах был принят, чтобы взять средства массовой информации под контроль.

"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих до недавнего времени своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямом". И, конечно, на "5 канал", который боролся с цензурой еще во времена Оранжевой революции и Революции Достоинства", - заявил Порошенко.

Читайте такжеЗеленский подписал закон о НАБУПо его словам, часть из этих журналистов - народные депутаты.

"Согласно закону, свои пакеты они передали в управление телеканалов, которые объединились в холдинг с символическим названием "Свободные медиа", - отметил он.

В общем заявлении "Прямого" и "5 канала" говорится, что холдинг приобрел 100% корпоративных прав.

"В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, народные депутаты сразу же передали свои акции в управление телеканалам, то есть опять-таки их трудовым коллективам. Таким образом они полностью соблюли требования законодательства по устранению конфликта интересов и обеспечили, что политики не смогут оказывать никакого давления на менеджмент каналов или их редакционный совет или каким-то образом влиять на редакционную и информационную политику каналов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приобретение осуществили по рыночной цене, а сделка предусматривает рассрочку по выплате покупной цены.

Напомним, что Петр Порошенко 18 февраля 2021 года купил телеканал "Прямой", который принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

Закон об олигархах: в чем суть

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.

Согласно принятому документу, определять олигарх человек или нет будет СНБО по обращению Кабмина, СБУ, Нацбанка, члена СНБО или Антимонопольного комитета.

При этом вводит в действие соответствующее решение СНБО президент, а вступает в силу после официальной публикации.

Олигархом могут назвать человека, если он соответствует минимум трем критериям, которые указаны в документе, а именно:

участвует в политической жизни;

имеет влияние на СМИ;

является конечным бенефициарным владельцем предприятия, которое является монополистом на рынке и в течение года удерживает или усиливает свое положение;

владеет активами, общая стоимость которых превышает 2 миллиарда 270 млн гривен.

Автор: Людмила Жерновская