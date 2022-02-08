Министерство экономики и финансов Франции предоставляет правительству Украины 200 млн евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд евро на конкретные проекты развития.

Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития, отметил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Шурмы.

"Сегодня Президент Франции объявил новую дополнительную программу финансового сотрудничества с Украиной. Дополнительно к уже выделенной макрофинансовой поддержке в 1,2 млрд евро от Европейского Союза сегодня французская сторона еще выделит 1,2 млрд евро программного финансирования", - пояснил Шурма.

По его словам, Министерство экономики и финансов Франции предоставляет правительству Украины 200 млн евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд евро. Под эти гарантии Украина сможет на льготных условиях получить кредиты во французских банках.

Как отметил Шурма, эти средства могут быть использованы на конкретные согласованные с французской стороной проекты развития.

"Направления, на которые могут быть использованы и средства, будут дополнительно согласованы с французской стороной, и будут предусматривать привлечение французских поставщиков и из французских подрядчиков", - отметил он.

Отдельно от этим этих средств уже подписаны документы по финансированию и поставкам в Украину электровозов от компании Alstom на сумму 900 млн евро, также поставку пожарно-спасательной техники и строительство патрульных катеров для ГСЧС, на что предусмотрено отдельное финансирование, отметил Шурма.

Читайте такжеЗеленский рассказал, о чем говорил с МакрономКак сообщал УНИАН, 24 января Европейская комиссия объявила о начале новой макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Соответствующая помощь будет разделена на два транша по 600 млн евро.

Сегодня в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. После встречи во время совместной пресс-конференции Зеленский поблагодарил Макрона за выделение Украине помощи в 1,2 млрд евро.

Вас также могут заинтересовать новости: