Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития, отметил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.
Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Шурмы.
"Сегодня Президент Франции объявил новую дополнительную программу финансового сотрудничества с Украиной. Дополнительно к уже выделенной макрофинансовой поддержке в 1,2 млрд евро от Европейского Союза сегодня французская сторона еще выделит 1,2 млрд евро программного финансирования", - пояснил Шурма.
По его словам, Министерство экономики и финансов Франции предоставляет правительству Украины 200 млн евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд евро. Под эти гарантии Украина сможет на льготных условиях получить кредиты во французских банках.
Как отметил Шурма, эти средства могут быть использованы на конкретные согласованные с французской стороной проекты развития.
"Направления, на которые могут быть использованы и средства, будут дополнительно согласованы с французской стороной, и будут предусматривать привлечение французских поставщиков и из французских подрядчиков", - отметил он.
Отдельно от этим этих средств уже подписаны документы по финансированию и поставкам в Украину электровозов от компании Alstom на сумму 900 млн евро, также поставку пожарно-спасательной техники и строительство патрульных катеров для ГСЧС, на что предусмотрено отдельное финансирование, отметил Шурма.
Читайте такжеЗеленский рассказал, о чем говорил с МакрономКак сообщал УНИАН, 24 января Европейская комиссия объявила о начале новой макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Соответствующая помощь будет разделена на два транша по 600 млн евро.
Сегодня в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. После встречи во время совместной пресс-конференции Зеленский поблагодарил Макрона за выделение Украине помощи в 1,2 млрд евро.