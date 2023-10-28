Участники встречи будут обсуждать несколько пунктов формулы мира.

На Мальте началась встреча внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности насчет украинской формулы мира, которую презентовал президент Владимир Зеленский.

Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, участие в ней принимают более 65 стран. Он подчеркнул, что дипломатические усилия Украины дают результаты, поскольку международная поддержка украинской формулы мира растет.

"Большое количество стран Глобального Юга, которые вовлечены в встречу, является подтверждением этого. Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины", - подчеркнул глава ОП.

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По его словам, российские фейки о потере интереса к Украине не оправдались. Потому что над реализацией формулы мира с каждым месяцем работает все больше государств мира со всех континентов.

"Встреча на Мальте - это о конкретике. Будут представлены и обсуждены конкретные планы реализации 5 пунктов формулы мира: ядерная безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка", - пояснил Ермак.

Он уточнил, что эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств стран, а также эксперты.

"Движемся к глобальному саммиту мира лидеров государств. Работаем над общим видением нашей формулы со странами мира. Триумф международного права - это справедливый мир, в котором агрессор терпит поражение", - отметил глава Офиса.

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Как сообщал УНИАН, пока неизвестно, примет ли участие во встрече представитель Китая. По данным ряда СМИ, Китай эту встречу проигнорирует, хоть и участвовал в предыдущей встрече советников в Джидде.

Вышеупомянутая встреча в Саудовской Аравии прошла 5-6 октября. Участие в ней приняли представители более 40 стран мира. Они обсуждали украинскую формулу мира, которая предусматривает необходимые шаги для прекращения войны в Украине.

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