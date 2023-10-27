Китай принимал участие в предыдущей встрече по формуле мира в Джидде.

Ожидается, что Китай не будет присутствовать на встрече советников по национальной безопасности на Мальте в эти выходные, где официальные лица из более чем 55 стран будут обсуждать украинскую формулу мира.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, в список участников вошли страны Большой семерки, Катар, ЮАР, Индия и Турция. Ожидается, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие онлайн.

"Отсутствие Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего проекта прочного и справедливого мира", - пишет издание.

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Отмечается, что привлечение Пекина к обсуждению украинской формулы мира имеет большое значение, поскольку Китай является одной из немногих стран, которые, как полагают, имеют некоторое влияние на российского диктатора Владимира Путина.

Украинская формула мира - что известно

Ранее Мальта согласилась провести встречу по Формуле мира в Украине. Мероприятие состоится 28 и 29 октября. Как на днях заявлял президент Украины Владимир Зеленский, во встрече примут участие более 50 стран, и их список постоянно пополняется.

5-6 августа в Саудовской Аравии прошла встреча дипломатических советников из национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств более 40 стран мира. На ней обсуждались необходимые шаги для прекращения войны в Украине.

Такие встречи важны для Украины, поскольку дают возможность обратиться к странам, которые сохранили нейтралитет, включая Индию и Бразилию. Во встрече в Джидде также принял участие Китай, союзник России, который направил в Аравию спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя.

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