Помочь незаконно пересечь границу Саакашвили вызвался водитель-дальнобойщик.

Стало известно, как главе исполкома Нацсовета реформ, экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили удалось покинуть Украину.

По данным сайта "Страна", которые ранее подтвердили грузинские СМИ, Саакашвили нелегально выехал из Украины в трейлере на пароме. Как рассказали сайту источники в Госпогранслужбе, грузинские пограничники сами сообщили украинским коллегам о незаконном переходе Саакашвили.

"Это просто фантастическая авантюра в духе Михо. Дело в том, что фуры, которые грузятся на паром уходящий в Грузию, досматриваются выборочно. Есть специальные сканеры, но прогнать все грузовики через них невозможно, это устроило бы пробку и задержки в отправке парома. По данным грузинской полиции, Михо договорился с водителем-дальнобойщиком Элгуджей Цомаем, который загрузил в Одессе продукты", - пишет "Страна".

До подъезда фуры 27 сентября Саакашвили, по данным СМИ, прятался в фургоне в городе Черноморск Одесской области. Когда пограничники открывали фуру при пересечении границы они заглянули внутрь, но Саакашвили там не заметили.

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Впоследствии на борту парома "Vilnius" политик вылез из фуры и в течении почти двух суток находился в кабине грузовика. Водитель приносил ему еду и питье, а туалетом Саакашвили пользовался на грузовой палубе.

27 сентября Саакашвили оказался в Поти - туда прибыл паром. Спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера, он сумел остаться незамеченным для грузинских пограничников и покинул КПП. Вскоре он пересел в автомобиль своих сторонников.

Ранее сегодня сообщалось, что Саакашвили в случае возвращения в Украину могут наказать за незаконное пересечение границы.

Задержание Саакашвили в Грузии: детали

Вечером 1 октября стало известно, что Саакашвили задержали в Грузии и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск, при этом его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили готовил государственный переворот. Кобахидзе рассказал, что Саакашвили задержали в Грузии в рамках заранее спланированной секретной операции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать его. Она добавила, что ей было неприятно видеть, как бывшего президента арестовывали на камеры, но этого требовало верховенство закона".

Автор: Юрий Годован