Стало известно, как главе исполкома Нацсовета реформ, экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили удалось покинуть Украину.
По данным сайта "Страна", которые ранее подтвердили грузинские СМИ, Саакашвили нелегально выехал из Украины в трейлере на пароме. Как рассказали сайту источники в Госпогранслужбе, грузинские пограничники сами сообщили украинским коллегам о незаконном переходе Саакашвили.
"Это просто фантастическая авантюра в духе Михо. Дело в том, что фуры, которые грузятся на паром уходящий в Грузию, досматриваются выборочно. Есть специальные сканеры, но прогнать все грузовики через них невозможно, это устроило бы пробку и задержки в отправке парома. По данным грузинской полиции, Михо договорился с водителем-дальнобойщиком Элгуджей Цомаем, который загрузил в Одессе продукты", - пишет "Страна".
До подъезда фуры 27 сентября Саакашвили, по данным СМИ, прятался в фургоне в городе Черноморск Одесской области. Когда пограничники открывали фуру при пересечении границы они заглянули внутрь, но Саакашвили там не заметили.
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Впоследствии на борту парома "Vilnius" политик вылез из фуры и в течении почти двух суток находился в кабине грузовика. Водитель приносил ему еду и питье, а туалетом Саакашвили пользовался на грузовой палубе.
27 сентября Саакашвили оказался в Поти - туда прибыл паром. Спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера, он сумел остаться незамеченным для грузинских пограничников и покинул КПП. Вскоре он пересел в автомобиль своих сторонников.
Ранее сегодня сообщалось, что Саакашвили в случае возвращения в Украину могут наказать за незаконное пересечение границы.
Задержание Саакашвили в Грузии: детали
- Вечером 1 октября стало известно, что Саакашвили задержали в Грузии и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.
- В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск, при этом его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.
- Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили готовил государственный переворот. Кобахидзе рассказал, что Саакашвили задержали в Грузии в рамках заранее спланированной секретной операции.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать его. Она добавила, что ей было неприятно видеть, как бывшего президента арестовывали на камеры, но этого требовало верховенство закона".