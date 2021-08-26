Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова исторически некорректными.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.
Глава МИД прокомментировал реакцию РФ на установление президентом Украины Владимиром Зеленским праздника Дня украинской государственности.
"Чрезвычайно нервная реакция прозвучала от моего коллеги Сергея Лаврова и вообще из России. Это нормально. Мы должны относиться к этому спокойно. Безусловно, я думаю для всех людей, не лишенных здравого смысла и понимания истории, комментарии министра иностранных дел Лаврова касательно указа президента Украины и вообще по украинской истории являются неуместными и исторически некорректны. Очень обидно видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду в исполнении российских дипломатов", - сказал Кулеба.
Читайте такжеОккупация Крыма и война на Донбассе готовились годами в Кремле - ЮщенкоГлава МИД отметил, что Россия манипулятивно относится к истории.
При этом Кулеба озвучил ответ России со стороны Украины.
"Российские коллеги, в Украине в отличие от вас не требуется ничего приватизировать, потому что мы как были на своей земле тысячу лет назад, так и остаемся на ней. Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет. И указ президента Украины просто зафиксировал этот факт. А попытки Москвы как исторической периферии называться центром - они не новые. Они были сотни лет назад, но факт остается фактом. Двух Киевов нет. Есть один Киев, и это украинский Киев, и это столица украинского государства, который был с самого начала столицей древней Руси. Это наша история, это наше прошлое, наше настоящее и наше будущее", - подчеркнул Кулеба.
Как сообщает российское агенство ТАСС, глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя указ президента Украины о Дне украинской государственности утверждал, что в Украине "приватизировали" день крещения Руси и предположил, что вскоре в Украине "приватизируют" праздновании нового года.
День украинской государственности
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28 июля Дня украинской государственности 24 августа.
День украинской государственности будет отмечаться ежегодно в День Крещения Киевской Руси-Украины, когда почитается память выдающегося государственного деятеля, святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.
Кабинету министров, областным, Киевской городской государственным администрациям поручено обеспечивать подготовку и осуществление комплекса мероприятий по празднованию этого дня.