Глава украинского МИД обратил внимание на нервную реакцию российского коллеги на установление президентом Украины Владимиром Зеленским праздника Дня украинской государственности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова исторически некорректными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

Глава МИД прокомментировал реакцию РФ на установление президентом Украины Владимиром Зеленским праздника Дня украинской государственности.

"Чрезвычайно нервная реакция прозвучала от моего коллеги Сергея Лаврова и вообще из России. Это нормально. Мы должны относиться к этому спокойно. Безусловно, я думаю для всех людей, не лишенных здравого смысла и понимания истории, комментарии министра иностранных дел Лаврова касательно указа президента Украины и вообще по украинской истории являются неуместными и исторически некорректны. Очень обидно видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду в исполнении российских дипломатов", - сказал Кулеба.

Читайте такжеОккупация Крыма и война на Донбассе готовились годами в Кремле - ЮщенкоГлава МИД отметил, что Россия манипулятивно относится к истории.

При этом Кулеба озвучил ответ России со стороны Украины.

"Российские коллеги, в Украине в отличие от вас не требуется ничего приватизировать, потому что мы как были на своей земле тысячу лет назад, так и остаемся на ней. Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет. И указ президента Украины просто зафиксировал этот факт. А попытки Москвы как исторической периферии называться центром - они не новые. Они были сотни лет назад, но факт остается фактом. Двух Киевов нет. Есть один Киев, и это украинский Киев, и это столица украинского государства, который был с самого начала столицей древней Руси. Это наша история, это наше прошлое, наше настоящее и наше будущее", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщает российское агенство ТАСС, глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя указ президента Украины о Дне украинской государственности утверждал, что в Украине "приватизировали" день крещения Руси и предположил, что вскоре в Украине "приватизируют" праздновании нового года.

День украинской государственности

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28 июля Дня украинской государственности 24 августа.

День украинской государственности будет отмечаться ежегодно в День Крещения Киевской Руси-Украины, когда почитается память выдающегося государственного деятеля, святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.

Кабинету министров, областным, Киевской городской государственным администрациям поручено обеспечивать подготовку и осуществление комплекса мероприятий по празднованию этого дня.

Автор: Виталий Саенко