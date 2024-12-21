Европейцы изо всех сил пытаются выработать свой собственный вклад в любое мирное урегулирование в Украине, пишет издание.

Украина и ее европейские союзники вступают в критические несколько недель до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. На карту поставлено очень многое. На кону не только суверенитет и независимость Украины, но и долгосрочные интересы безопасности самой Европы, пишет Financial Times.

"Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну через "день" после своей инаугурации 20 января… Риторика предвыборной кампании Трампа и его союзников предполагает, что он может попытаться заставить Украину принять мирное соглашение, которое будет крайне выгодно Москве, или вообще отказаться от Киева", - говорится в публикации.

Как отмечается, европейские лидеры давно утверждают, что никакое урегулирование не должно навязываться "через головы" украинцев. То же самое относится и к ним.

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"Но Европа вряд ли находится в лучшем положении, чтобы силой проложить себе путь к столу переговоров. Рука Макрона ослаблена политическим параличом во Франции. Германия занята федеральными выборами и может не иметь нового правительства до начала лета. Рост в лучшем случае слабый, а государственные финансы повсюду напряжены", - добавили в Financial Times.

Издание пишет, что европейцы изо всех сил пытаются выработать свой собственный вклад в любое мирное урегулирование в Украине. По словам высокопоставленного чиновника, за исключением Венгрии и Словакии, государства-члены ЕС вместе с союзниками в Великобритании и Норвегии привержены сохранению поддержки Украины.

Некоторые европейские чиновники говорят, что важно четко заявить о готовности Европы поддержать Украину. Среди них - министр обороны Эстонии. Макрон также считает, что для Европы важно взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.

К тому же, прагматичным сигналом в FT назвали одобрение спецпредставителем Трампа по вопросам Украины Кита Келлога разрешения использовать для ударов по России дальнобойное американское оружие. Он заявил, что это даст новому президенту рычаг влияния на Москву.

"Похоже, что сейчас мы находимся в фазе перехода от политической и предвыборной риторики к более реальной и серьезной политике. Мы видим такую ​​осторожную эволюцию в сторону большей поддержки Украины, потому что они понимают, что, в конце концов, они не собираются бросать Украину", - отметил председатель комитета по внешней политике украинского парламента Александр Мережко.

Напомним, ранее сообщалось, что команда Дональда Трампа сообщила европейским чиновникам, что новый президент США планирует сохранить военную помощь Украине. При этом отмечалось, что Трамп намерен продолжить поставки американского оружия Киеву после своей инаугурации. Эту информацию подтвердили три человека, знакомых с переговорами.

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