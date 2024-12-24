По словам советника руководителя Офиса президента Украины, избранный президент США хочет получить дивиденды от встречи с Путиным.

Правитель России Владимир Путин является человеком, который находится в иррациональном понимании происходящего и будет настаивать на всем, чтобы не проиграть войну против Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, избранный президент США Дональд Трамп хочет получить определенные дивиденды от встречи с Путиным и от реализации сценария, который будет предложен.

"Если он готов играть в сценарий Путина, ну тогда все будут понимать, что это сценарий Путина, и Трамп даже играет второстепенную роль. Честно говоря, до сих пор сомневаюсь, что это возможно физически", - отметил Подоляк.

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Он подчеркнул, что Путин стремится настаивать на том, что он имеет право убивать и перераспределять влияние и на переформатирование международного права.

"Я совсем не понимаю, что хочет получить тот или иной человек, который будет с ним вести переговоры с Российской Федерацией - ну даже такие промежуточные переговоры. Потому что надо играть в свой сценарий. Если ты хочешь доминировать, ты должен играть только в свой сценарий. А чтобы играть с Россией в свой сценарий, ты должен заставить Россию осознать, что это единственно возможный сценарий - твой сценарий. Ну, то есть, сценарий Трампа, например, является единственно возможным для России. А сценарий Трампа может быть предложен РФ только через инструменты принуждения", - резюмировал заместитель руководителя ОП.

"Мирные" инициативы Трампа

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Путин ждет встречи с ним для окончания войны в Украине. По словам Трампа, Соединенные Штаты должны закончить этот конфликт.

Ранее Владимир Путин заявил о своей готовности встретиться с Дональдом Трампом "в любое время". По его словам, он также готов к "переговорам и компромиссам" с Украиной.

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