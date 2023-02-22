Теперь США не могут контролировать действия России по увеличению ядерного потенциала.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден резко отреагировал на решение России приостановить свое участие в последнем американо-российском договоре о контроле над ядерными вооружениями. Как сообщает AP, глава США назвал такой шаг "большой ошибкой".

Это были первые слова Байдена после того, как Путин в речи 21-го февраля объявил о таком своем решении. Уже 22 февраля Совет Федерации проголосовал за закон о прекращении участия РФ в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Такой шаг будет негативно влиять на контроль США над российской ядерной деятельностью. Отмечается, что РФ прекращает свое участие в договоре о СНВ, но не выходит из договора.

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Еще в прошлом году соглашение о ядерном договоре между США и Россией могло утратить свою силу: тогда обе стороны обвиняли друг друга в нарушении условий. Правда, в тот момент удалось урегулировать противоречия.

Байден прокомментировал действия Путина в Варшаве после приезда в президентский дворец на саммит Бухарестской девятки. Этот саммит был последним событием для президента США во время его четырехдневного визита в Украину и Польшу.

Россия приостановила участие в договоре СНВ

Как известно, в конце января США обвинили Россию в нарушении ключевого соглашения о контроле над ядерными вооружениями из-за отказа допустить инспекторов на свои ядерные объекты.

21 февраля президент РФ Путин объявил о временной остановке участия в договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). 22 февраля соответствующий законопроект должны рассмотреть в Госдуме.

В Штатах это решение назвали "крайне неудачным и безответственным", а в Североатлантическом альянсе призвали пересмотреть его.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака назвал это еще одним примером того, как Путин ставит под угрозу глобальную безопасность ради политической выгоды.

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