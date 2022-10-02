Трансфер власти может стать спасением для России.

Россия загнала себя в тупик, но она еще может выйти из войны и не развалиться. Для этого нужно будет, в частности, устранить российского диктатора Владимира Путина от власти.

Такое мнение в интервью Наталье Мосейчук высказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Россия не может именно сейчас остановиться, потому что это только ускорит ее разделение и разрушение. Россия загнала себя в тупик, из него реально выйти. Это признание, что все это произошло ошибочно, выход за админграницы 1991 года и начало выстраивания какого-то диалога со всем миром. Но это автоматически означает трансфер власти", – говорит Буданов.

По его словам, определенные подготовительные процессы к отстранению Путина от власти уже идут.

"Есть соперничество, это не один кандидат [в преемники Путина], их несколько. О некоторых из них информация в СМИ просачивается, некоторых – нет", – убежден глава разведки.

Буданов считает, что трансфер власти может иметь положительные последствия для Украины при определенных условиях.

"Он даст Украине плюс лишь в одном случае – если они примут эту парадигму восприятия мира, захотят видоизмениться. Это первое условие. Второе – мы четко сделаем выводы о том, что было эти все годы, и будем правильно выстраивать нашу жизнь. Во всех остальных случаях это ничего не изменит", – отметил он.

Смена власти в России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину все чаще звучат прогнозы относительно того, что президент РФ Владимира Путина может быть отстранен от власти или даже убит.

Эксперты предполагают, что режим президента России Владимира Путина может "рассыпаться" в результате переворота.

В частности, Путина могут начать убеждать уйти с должности, чтобы снять часть санкций против РФ.

Предполагают, что в таком случае на его место могут поставить премьера РФ Михаила Мишустина, как глава правительства, он по Конституции может стать вр.и.о. президента.

Ранее экс-депутат Государственной Думы Илья Пономарев заявлял, что если вместо президента России Владимира Путина к власти придет его конституционный преемник, премьер-министр Михаил Мишустин, то он будет пытаться остановить боевые действия в Украине.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс убеждена, что на сегодня в Российской Федерации не видно преемника президента Владимира Путина, чье правление было бы безопасным для Украины.

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