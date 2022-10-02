Того человека, которого привыкли считать Путиным, мы в последнее время не видим - Андрей Юсов

Представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, как дипломаты отличают, кто перед ними: Путин или его двойник, какова вероятность того, что Путина ликвидируют и когда это может произойти.

Давайте начнем с попытки аннексии Путиным наших украинских территорий. Что именно вам известно? Вам, как разведке, должно быть известно больше, чем политикам или общественным деятелям, кто или что подтолкнуло Путина к такому решению? Какие опасности это решение скрывает для нас и есть ли вообще конечная цель у этой фальсификации?

Подтолкнули паника, безысходность и успехи ВСУ. Путин сейчас на весь мир проигрывает войну. Он переходит к ядерному шантажу, к политическому шантажу. Пытается повторить историю с аннексией Крыма. Не получится. Мир на шантаж не соглашается, Украина шантаж отвергает. Безусловно, любые попытки аннексии любые попытки референдумов – это абсолютная фикция.

Заявка на вступление в НАТО

То есть заявка Украины на вступление в НАТО и мгновенная реакция первых лиц НАТО с поддержкой такой идеи - это громкий ответ Запада на попытки этой аннексии? Что еще наши западные партнеры готовят для укрощения Кремля?

Главное, собственно, это быстрая реакция относительно заявки Украины по вступлению в НАТО по ускоренной процедуре, что отличает эту заявку от событий 2008 года, когда Украина уже так же обращалась по вступлению, но через ПДЧ.

Сейчас мы говорим об ускоренной процедуре. С одной стороны быстрая оперативная реакция, а с другой – быстрая реакция в отношении ужесточения санкционной политики, усиление экономической, финансовой помощи Украине. И главное - усиление оборонной помощи Украине. Это ответ цивилизованного мира на российскую агрессию и эскалацию.

Попытка аннексии - это ничто иное, как очередная эскалация Путина в отношении Украины и поднятие ставок. И свободный мир, и Украина на этот шантаж не реагируют иначе, как усилением сопротивления оккупации.

Но мы понимаем, что публичные выступления и комментарии НАТО отноосительно заявки по ускоренной процедуре и обещание новых санкций – это лишь верхушка айсберга. Есть ли сейчас каналы неформального общения и давления, в первую очередь, на кремлевскую верхушку, и какие страны это делают?

Сегодня отдельные представители кремлевской верхушки сами находятся в поиске таких каналов и коммуникаций для того, чтобы обезопасить себя, свое состояние, уйти от сумасшедшего диктатора. Но, безусловно, неформальные каналы тоже существуют. Публичная политика – это очень важная составляющая, но кроме нее существует еще и закулисье. Украина использует все инструменты: и публичные, и не публичные, и закрытые, и открытые. Однако то, что озвучивается Украиной относительно недопустимости переговоров с позиции шантажа или попыток аннексии новых территорий – это факт. Публичная позиция наших партнеров этому соответствует.

Финал Путина

А те первые предатели Путина, о которых вы говорите, которые сами ищут неформальных переговоров с Западом, насколько это высокий круг и есть ли среди них те, кто могут возглавить, например, дворцовый переворот против него?

Мы не будем говорить гипотезами, и тем более не будем называть фамилии, потому что те фамилии еще могут понадобиться в конце концов для будущего самой России. Поэтому пусть они пока будут засекречены. Тем не менее, можно констатировать, что среди военно-политического руководства, особенно среди бизнес-элиты сегодняшней путинской России, далеко не все в восторге от той каши, которую заварил "коллективный Путин" и действительно помешанный диктатор. Далеко не все разделяют исторические позиции Медведева, Патрушева и других. С каждым новым уровнем такой эскалации, с каждой новой волной мобилизации, с каждым новым процентом падения рейтинга Путина, или, безусловно, новыми успехами Вооруженных Сил Украины по освобождению оккупированных территорий, эта партия мира в середине России, безусловно, будет усиливаться.

Если мы говорим о финале Путина, то он уже определен. Здесь речь идет собственно не о будущем Путина. Это фиаско. Будет ли это политическое фиаско, будет ли оно в виде международного трибунала, дворцового переворота или суда Линча на улице – это уже другая история. Но финал - это фиаско.

А вот вопрос будущего России пока остается открытым. Или она сможет очиститься от диктатуры и переформатироваться, отойдя от всех оккупированных территорий и попытаться как-то откатать назад. Или она распадется и порабощенные народы колониальной империи получат возможность создания независимых государств. Возможны ли другие сценарии - тут уже вопрос.

Пока оценивать вероятность каких-то конкретных сценариев еще рано?

Мы можем говорить о том, что несколько сценариев сейчас могут быть актуальными одновременно.

Говорить о них сейчас можно или еще нет?

То, что мы видим акции протеста, в первую очередь, по мобилизации, не в столичном регионе, а в национальных республиках – это очень сильный симптом. Весь мир увидел, что Кавказ, в частности, Дагестан – это не просто люди, которые терпят.

Но для того, что революция победила, эта революция должна быть в столице. До бунта регионов еще далеко?

Я думаю, что термин "революция" по состоянию на сегодня к России малопригоден. Революция предполагает определенные ценности и определенную идеологическую группу. Украинские революции, Майданы – это всегда борьба за ценности. Это борьба за европейский, цивилизационный выбор.

В России возможен и бунт. Это их право и они могут его реализовать, по крайней мере, по состоянию на сейчас все именно так выглядит.

Мобилизация в России

Мобилизацией Путин открыл для себя тот самый "ящик Пандоры", который и приведет к его краху. Кстати, совпало то, что с ее началом сразу после мобилизации ряд западных изданий начали анализировать и перебирать вероятных преемников Путина. Это совпадение или нет? Politico, например, обнародовало список из 12 имен. Уже идет подбор кандидатуры или это просто свидетельство того, что идет внутривидовая война, такая себе резня за возможную должность?

Прежде всего это свидетельство того, что мир видит, что Путин слаб. Даже, возможно не физически. Мы же знаем, что существуют вопросы жив ли он, или нет, видим ли мы его или двойников. Но сам образ сильного лидера, сильного диктатора, который может влиять на глобальные мировые процессы, который когда-то возглавлял рейтинги влияния, этого образа уже нет.

Конечно мир позволяет смеяться, шутить над слабым Путиным, начинать искать какие-то альтернативы. Дальше будет больше, безусловно. Эту слабость видят определенные элиты внутри страны и такая внутренняя борьба уже идет.

Вы назвали фамилию Патрушева. Это сегодня очень влиятельный в современном российском режиме деятель.

Двойники Путина

Если вы уже бросили этот пас о "жив – не жив Путин", "двойник – не двойник, я этим воспользуюсь, все любят кулуарщину. Ваш руководитель, господин Буданов, неоднократно в своих интервью давал намеки, а жив ли Путин? Это читалось между строк. Я слышал от него такие фразы: "Ну, послушайте, мы не знаем, кто на самом деле тот человек, который сходил с трапа этого самолета". Кое-кто из дипломатов мне говорил: "Мы знаем, кто и когда выступает, мы уже понумерували этих двойников. Мы знаем, когда они выступают, а когда выступает Путин". Так вот, Путин реальный, тот В. В. П. номер один, он часто появляется в эфире или нет? И кто подписывал эти филькины грамоты об аннексии?

Это очень интересно и много косвенных признаков действительно есть, но нас с вами это должно волновать меньше всего. Когда на каком-то международном саммите все президенты заставляют, чтобы Путин их ждал, это может свидетельствовать о том, что они что-то знают и таким образом демонстрируют отношение к конкретной фигуре, которая стоит на сцене. Возможно они подразумевают то, что это не тот человек.

Для нас это не ключевой вопрос. Это может быть Путин, может быть "коллективный Кремль", а может быть голограмма.

Есть вероятность, что это "коллективный Путин"?

Есть вероятность, что того человека, которого мы привыкли считать Путиным, мы в последнее время не видим. Это отдельный интересный предмет исследований и разработок. Очень важно понимать, что Путин сейчас - это собирательный образ, это режим, это определенная коллективная система. И все больше в этой коллективной системе весит не сам диктатор, или тот, кто бы ни выдавал себя за него, а, собственно, определенный круг, который стоит за ним. Круг, который ошибается. Этот круг - это преимущественно старые номенклатурщики, силовики, службисты. Это прошлое и позапрошлое поколение, люди, которые тоскуют по Советскому Союзу, по методам Советского Союза. Люди, которые не понимают методов современного мира, современной эпохи и загнали себя в конспирологию, живут в параллельном мире.

То, что мы увидели, тот хейт-спич о Западе, о сатанистах, о чем угодно – это проблема для цивилизованного мира. А Россия уже стала такой проблемой.

Помните, гулял такой очень популярный мем о том, как управлять миром, не привлекая внимания санитаров? Это правило "коллективный Путин" и современная Россия нарушили. Они начали привлекать внимание санитаров. Безусловно, человечество и цивилизованный мир для того, чтобы двигаться вперед, должны навести порядок в этом дурдоме. Режим Путина обречен, а будущее России, как мы упоминали, имеет несколько сценариев.

По любому из этих сценариев Украина восстанавливает суверенитет над всей территорией и одерживает победу над путинской Россией и соответственно, рашисти получают поражение. И главное - наказание и возмездие за каждое преступление обязательно будет.

Кремлевский карлик еще жив?

Увидим на суде. Я думаю, что когда будет международный суд, будут проведены все экспертизы и анализы.

Подрыв "Северных потоков"

Сделаем тест ДНК. Хочу с вами обсудить подрыв "Северных потоков". Одной из наиболее серьезных версий выглядит то, что одним из главных выгодополучателей от этих подрывов является Россия. Вы можете подтвердить такую версию?

Мы можем констатировать, что подрыв "Северных потоков" - это сценарий, который озвучивался и прогнозировался, как метод ведения глобальной войны еще несколько лет назад. Это то, о чем предупреждала и Украина.

Почему это выгодно это уже понятно. Это энергетический шантаж Украины и Европы. Диверсии вроде подрывов "Северных потоков" могут повториться на других объектах Европы и Украины?

Когда мы говорим о современной России и о путинском режиме, то это люди, которые уже воплощают в жизнь не только диверсии на газопроводах, а осуществляют прямой ядерный терроризм. Мы сейчас не о ядерном оружии говорим.

О наших электростанциях, да?

Да. О Запорожской атомной электростанции. Это прямой ядерный террор. Это то, что уже делается и воплощается в жизнь рашистами. Поэтому, безусловно, другие акты энергетического терроризма: и удары по украинской инфраструктуре, и диверсии за пределами Украины – это, к сожалению, возможные сценарии и Европа должна это понять.

Есть ли сейчас угроза для газотранспортной системы Украины?

Мы сейчас говорим о бесчестной полномасштабной войне. И, безусловно, со стороны рашистов есть угроза всей инфраструктуре, всем объектам критической инфраструктуры.

Елена Коваленко, Алексей Лихман