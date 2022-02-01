Он также рассказал, сколько денег тратит там.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко рассказал о своем любимом блюде в столовой парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о том, обедает ли лично он в столовой парламента, и сколько тратит, Корниенко сказал: "Бывает... Цены большие там были".

По его словам, обычно он тратит там около 200-300 гривен.

"Но последние два месяца я не могу там питаться, потому что у меня специализированная медицинская диета. Поэтому, даже если бы я хотел там питаться, я не могу, потому что у меня определенный набор продуктов, которые мне можно и нельзя", - пояснил парламентарий.

На вопрос, есть ли у него любимое блюдо в столовой, Корниенко сказал: "У нас тут есть такая легенда уже о сырниках. Я, пожалуй, ее поддержу, что все-таки сырники в буфете Верховной Рады всегда самые лучшие. Независимо от того, это здесь буфет, или под куполом, или снизу, или сверху".

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Как сообщал УНИАН, в кулуарах третьего этажа Верховной Рады Украины разместили дополнительный буфет.

Этот новый мини-буфет расположен сбоку от мультимедийной площадки.

Здесь можно приобрести горячие напитки (кофе, чай), крем-суп или кашу быстрого приготовления, а также пирожки, бутерброды, сладости.