Первый заместитель председателя ВР не исключает, что завтра оппозиция может "креативить" во время выступления президента в Раде.

Первому заместителю председателя Верховной Рады Александру Корниенко не нравится быть "воспитателем детского сада" в парламенте.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос УНИАН по поводу возможных провокаций завтра в парламенте во время выступления президента Украины Владимира Зеленского с ежегодным посланием.

Он не исключает, что такие провокации могут быть в сессионном зале.

На вопрос, что они будут делать в таком случае, Корниенко сказал: "Мы будем "взывать к совести" депутатов".

Корниенко отметил, что он не доволен, что ему как первому заместителю председателя ВР "приходится переходить в режим воспитателя детского сада – там не ходите, там сидите, горшок там, обед там".

Он добавил, что такое поведение на совести некоторых коллег из-за их "политической культуры".

Первый заместитель председателя ВР отметил, что завтра будут наблюдать за тем, как будут "креативить" коллеги из оппозиции.

Отвечая на вопрос, будет ли принято до завтра решение по поводу отстранения народного депутата Украины, который на заседании парламента показывал средний палец президенту, Корниенко сказал, что, насколько он знает, на сегодня нет по этому поводу решение Регламентного комитета, поэтому оно не может быть принято в сессионном зале.Читайте такжеДепутатов попросили соблюдать "поведенческую культуру" во время выступления Зеленского в Раде

Как сообщал УНИАН, 4 ноября нардеп Гео Лерос во время выступления с трибуны парламента назвал президента Владимира Зеленского "предателем". Президент не реагировал на это, а председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, чтобы Леросу отключили микрофон, поскольку он говорил не по теме. Микрофон отключили, тогда Лерос повернулся к президенту и показал ему поднятый средний палец.

Впоследствии депутату вручили два подозрения - в хулиганстве и в невыполнении решения суда. Первое подозрение касалось инцидента в ВР. Во втором - речь шла о невыполнении решения Киевского апелляционного суда, который обязал Лероса опровергнуть в Facebook заявление о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак через своего брата Дениса якобы занимался продажей государственных должностей.

18 ноября Печерский районный суд Киева избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства до 10 января 2022 года.

Автор: Надя Пришляк