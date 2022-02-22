Нардеп Тарас Батенко считает, что украинский парламент должен говорить одним голосом и разделять ответственность, в том числе и с Президентом Украины.

Мир должен понять: если не будет жесткой реакции извне, Россия пойдет дальше. И это касается не только Украины.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Тарас Батенко.

"Мир находится в совершенно другой ситуации безопасности, которая сложилась после 1945 или 1991 годов. Украина почти находится в горячей фазе войны, а мир - в горячей фазе холодной войны", - отметил парламентарий.

Политик подчеркнул, что глава Российской Федерации бросил вызов всему миру, всем народам бывшего Советского Союза, ведь их границы агрессор также может пересмотреть.

"Мы поняли из его слов, что Украина - на особом счету. Но мы хотим напомнить, что мать "городов русских" - это город Киев, и ни один украинец сегодня не ставит вопрос пересмотра любых границ за пределами своей территории", - акцентировал Батенко.

Украинский парламент должен говорить одним голосом и разделять ответственность, в том числе и с Президентом Украины, считает Батенко. Депутат подчеркнул, что в совместном заявлении украинского парламента констатируется акт агрессии со стороны России. РФ является стороной конфликта, подчеркивается террористический характер так называемых ЛНР и ДНР. Народные депутаты поддерживают немедленный созыв Совбеза ООН, настаивают на возобновленном составе ОБСЕ.

"Мир должен понять: если не будет жесткой реакции извне, они пойдут дальше. И это касается не только Украины", - подчеркнул Батенко.

В своей речи депутат не исключил введения военного положения в Луганской и Донецкой областях и потенциального разрыва дипломатических отношений со страной-агрессором, если такое решение примет Президент Украины. Парламент должен поддержать это.