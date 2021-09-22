Перевыполнение бюджета области за 8 месяцев года дало Киевскому облсовету возможность дополнительно профинансировать медицину, образование, капитальное строительство, экологические программы.

Проголосованы изменения в бюджет Киевщины на 2021 год. Как отметила председатель Киевского областного совета Наталья Гунько, среди крупнейших расходов — 22 миллиона гривень на развитие автодорог. В программу включено 15 новых объектов: запланирован капитальный ремонт дорог в Березани, Ивановке, Ставище, Ракитном, Роскошной, Вишенках, Богуславе, Володарке, Козине, Фурсах, Фастове, Большой Каратуле и Княжичах.

Сразу на 30 миллионов гривень расширена программа "Питьевая вода Киевщины". В частности, дополнительное финансирование направят на реконструкцию канализационного коллектора в Броварах, на строительство напорного трубопровода канализации в селе Ревное Бориспольского района, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов в селах Гора и Зазимье Броварского района. Еще 18 миллионов выделено на программу капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов инфраструктуры.

Дополнительное финансирование также получит программа "Здоровье Киевщины". 1,7 миллиона гривень потратят на ремонт системы кислородоснабжения в Киевской областной детской больнице, она является критически важной во время пандемии коронавируса. Среди бюджетных изменений — выделение 8 миллионов на ремонт гематологического отделения областного онкодиспансера. Это необходимо для создания первого в Киевской области центра трансплантации костного мозга.

Автор: Григорий Бондарь