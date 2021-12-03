Посол ЕС и глава МВД обсудили ситуацию на украинско-белорусской границе.

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявляет, что ЕС выделяет Украине 1,4 миллиона евро для реагирования на гибридные угрозы из Беларуси.

Об этом Маасикас сообщил в микроблоге Twitter.

Посол ЕС отметил, что провел своевременное обсуждение ситуации на украинско-белорусской границе с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским.

"ЕС выступает солидарным с Украиной, помогает решительно реагировать на гибридные атаки и без нанесения ущерба правам человека. Первое выделение средств в размере 1,4 миллиона евро в процессе реализации", - заявил Маасикас.

Читайте такжеЛукашенко говорит, что Беларусь никогда не станет демократической УкраинойКак сообщал УНИАН, Европейский Союз выделяет Украине 31 миллион евро на укрепление оборонных возможностей.

Помощь будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины.

Речь идет о направлениях медицины, инженерных возможностей и мероприятий по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности.

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Автор: Виталий Саенко