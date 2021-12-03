Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявляет, что ЕС выделяет Украине 1,4 миллиона евро для реагирования на гибридные угрозы из Беларуси.
Об этом Маасикас сообщил в микроблоге Twitter.
Посол ЕС отметил, что провел своевременное обсуждение ситуации на украинско-белорусской границе с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским.
"ЕС выступает солидарным с Украиной, помогает решительно реагировать на гибридные атаки и без нанесения ущерба правам человека. Первое выделение средств в размере 1,4 миллиона евро в процессе реализации", - заявил Маасикас.
Читайте такжеЛукашенко говорит, что Беларусь никогда не станет демократической УкраинойКак сообщал УНИАН, Европейский Союз выделяет Украине 31 миллион евро на укрепление оборонных возможностей.
Помощь будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины.
Речь идет о направлениях медицины, инженерных возможностей и мероприятий по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности.