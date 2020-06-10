Кабмин назначил первого заместителя министра иностранных дел

Ранее с таким предложением выступил президент Владимир Зеленский.

Кабинет министров назначил Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале во время заседания правительства.

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"Кабмин назначил Джапарову Эмине Айяровну первым заместителем министра иностранных дел", - отметил Гончаренко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о направлениях ответственности новоназначенной на должность первого заместителя главы МИД Эмине Джапаровой.

"Только что правительство назначило Эмине Джапар на должность первого заместителя министра иностранных дел. Команда пополнилась сильным игроком. Эмине будет курировать следующие направления: публичная дипломатия; международные организации; государственный протокол; Крым", - написал Кулеба в социальной сети Facebook.

"Но первый заместитель - это, конечно, гораздо больше и именно дипломатическая жизнь будет ставить дополнительные задачи. Небезосновательно ожидаю драйв, системность и результаты по всем направлениям", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский предлагал назначить Джапарову на должность первого заместителя главы МИД. Зеленский отмечал, что представители крымских татар должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне.

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