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Зеленский предлагает назначить Эмине Джапарову первым заместителем главы МИД

16:41, 18 мая 2020
Политика
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Эмине Джапарова четыре года проработала в министерстве информационной политики / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает назначить бывшего первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапарову первым заместителем главы МИД.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время встречи с представителями крымскотатарского народа.

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В частности, Зеленский отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне.

«Поэтому глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел», - говорится в сообщении.

Эмине Джапарова четыре года проработала в министерстве информационной политики и уволилась осенью прошлого года.

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