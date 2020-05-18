Зеленский предлагает назначить Эмине Джапарову первым заместителем главы МИД
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает назначить бывшего первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапарову первым заместителем главы МИД.
Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время встречи с представителями крымскотатарского народа.
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В частности, Зеленский отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне.
«Поэтому глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел», - говорится в сообщении.
Эмине Джапарова четыре года проработала в министерстве информационной политики и уволилась осенью прошлого года.