Зеленский предлагает назначить Эмине Джапарову первым заместителем главы МИД

Зеленский отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает назначить бывшего первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапарову первым заместителем главы МИД.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время встречи с представителями крымскотатарского народа.

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В частности, Зеленский отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне.

«Поэтому глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел», - говорится в сообщении.

Эмине Джапарова четыре года проработала в министерстве информационной политики и уволилась осенью прошлого года.