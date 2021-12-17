Владимир Фесенко считает, что Москва не пойдет на открытую войну.

Москва может усилить агрессию против Киева, если увидит слабость Запада или серьезный кризис внутри Украины. В то же время РФ вряд ли пойдет на открытую войну.

Об этом рассказал лава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии корреспонденту УНИАН.

По его словам, существует риск, что Россия готова продолжать агрессию против Украины.

"Но Россия начнет агрессию, прямую войну против Украины при двух условиях: если они увидят слабость Запада, и поэтому нынешние заявления о тяжелых последствиях для России, угрозы санкциями против России – это же не просто слова. В 2014 году таких угроз не было. Там санкции вводили постфактум, а сейчас предупреждают. И в принципе есть определенная координация. Во-вторых, есть поставки оружия Украине. Это то, чего не было в 2014 году, и оборонная способность Украины выше", - заявил Фесенко.

Читайте такжеВ Белом доме прокомментировали ультиматум России по невступлению Украины в НАТОПри этом он указал, если РФ увидит, что Запад проявляет слабость и начинает "дрожать" и готов пойти на какие-то уступки Путину, тогда РФ может усилить агрессивные действия.

"И, во-вторых, они пойдут в наступление на Украину только тогда, если увидят серьезный внутренний кризис в Украине, как и в 2014 году. Если они будут видеть, что если Украина, пусть и не полностью, но остается более-менее стабильной, кризиса власти нет, то вряд ли они пойдут на прямую войну. Усилить там, например, боевые действия на Донбассе,- да, но чтобы на прямую войну - я сомневаюсь. Вряд ли они рискнут", - подытожил эксперт.

Ультиматум РФ для США и НАТО - что известно

В пятницу, 17 декабря, на сайте МИД России появился перечень требований Кремля к Вашингтону и Альянсу, в которых говорилось, в частности, о гарантиях неразмещения военных баз на территориях постсоветских стран, в том числе невступление Украины в НАТО. Кроме того, Москва требует, чтобы Альянс отказался предоставлять своим союзникам из Восточной Европы военное подкрепление.

Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантий невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красные линии" в отношении возможного членства Украины в военном альянсе.

Читайте также"Крах политической карьеры Байдена": эксперт жестко прошелся по требованиям России к США и НАТОГенсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск у Украины, что негативно восприняли страны восточного фланга Альянса.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной. В разведке предполагают, что РФ попытается еще раз вторгнуться на территорию страны уже этой зимой.

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Автор: Виталий Саенко