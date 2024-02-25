По его словам, нет у Украины и украинцев альтернативы, чем завоевать себе безопасность, и она должна быть гарантирована.

Президент Владимир Зеленский рассказал, изменилось ли его определение победы за два года войны, а также его коммуникация с обществом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Война меняет страну, делает кого-то более устойчивым, кого-то - уставшим, в целом - жестче. И я не исключение, я - гражданин Украины. И так, как меняется наше общество, меняюсь я. Моя коммуникация зависит не от тона, который я себе сфантазировал, а от того, что - внутри меня и внутри общества. Я являюсь неотъемлемой частью граждан Украины, и именно так я коммуницирую. Я стараюсь максимально говорить людям о том, что происходит. Есть детали, которые я не могу распространять, но в том, что говорю на данный момент, когда я говорю, я говорю людям правду. И для меня это важно", - заявил глава государства.

По его словам, нет у Украины и украинцев альтернативы, чем завоевать себе безопасность, и она должна быть гарантирована.

"И я не снимаю здесь нашей ответственности. Безопасность внутренняя, очень сильная армия, пока мы не в НАТО, и гарантиями безопасности от наших партнеров. Гарантиями, что любое возвращение агрессии России на территорию Украины, пока мы не в Альянсе, они должны защищать нас", - подчеркнул президент.

Другие заявления Зеленского

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что с пока не видит вероятности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам, Путиным пока невозможно садиться за стол переговоров, ведь он не желает слышать никого и ничего.

"Разве возможно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он (Путин - УНИАН) сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что это была большая ошибка (она для него маленькая, а для нас - трагедия). Поэтому, должна быть справедливость в этом вопросе", - отметил Зеленский.

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