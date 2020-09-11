По словам главы Украинского государства, это очередное доказательство дружественных и теплых отношений двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит президента Польши Анджея Дуды в Украину в октябре.

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Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

«Второй визит Анджея Дуды в Украину в октябре 2020 года - очередное доказательство дружественных и теплых отношений Украины и Польши», - заявил он.

Зеленский выразил благодарность Польше за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Украина готова присоединиться к предложенному вами Плану международного сотрудничества после COVID19», - сказал Зеленский.

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Автор: Константин Гончаров