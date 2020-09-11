Дуда посетит Украину \ president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит президента Польши Анджея Дуды в Украину в октябре.
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Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.
«Второй визит Анджея Дуды в Украину в октябре 2020 года - очередное доказательство дружественных и теплых отношений Украины и Польши», - заявил он.
Зеленский выразил благодарность Польше за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Украина готова присоединиться к предложенному вами Плану международного сотрудничества после COVID19», - сказал Зеленский.
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