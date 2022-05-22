Президент Польши подчеркнул, что украинцы защищают Европу перед нашествием российского варварства.

Президент Польши Анджей Дуда отмечает, что украинцы, которые оказывают ожесточенное сопротивление российскому вторжению, являются героями всей Европы и мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дуда сообщил во время выступления в Верховной Раде Украины.

"Спасибо Вам за то, что вы защищаете Европу перед нашествием варварства и нового русского империализма, что показываете тиранам их место. Что вы показали, что дух свободного народа сильнее! Благодарю вас за это от всей души", - подчеркнул Дуда.

"Я обращаюсь к вашим солдатам, которые борются в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, подразделениях Терробороны, к героическим защитникам Мариуполя, и также тем, кто сейчас находится в российской неволе, и к тем, которые на всей линии фронта дают ожесточенное сопротивление захватчику. Вы герои Украины, но вы также герои Польши, Европы и всего мира! Благодарю вас за это от всей души. Примите наше большое глубокое уважение", - сказал президент Польши.

Он поблагодарил украинцев за мужество и любовь к свободе и Родине.

Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда прибыл сегодня, 22 мая, в Киев. Он выступил в Верховной раде Украины, и стал первым главой зарубежного государства, который имел речь в стенах украинского парламента после начала российско-украинской войны.

Также состоялась встреча Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским.