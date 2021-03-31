На Прикарпатье, где до сих пор не возобновила работу окружная избирательная комиссия, приехали два десятка депутатов от партии «Слуга народа».
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Люди, которые собрались под зданием ОИК, встретили нардепов скандированием "Шевченко" - фамилия одного из лидеров выборов, который пока за количество подсчитанных протоколов, имеет 3 место. Цель приехавших депутатов, как отмечалось на сайте партии, не допустить срыва голосования.
Между тем ОИК работу до сих пор не возобновило, хотя уже были назначены новый председатель и члены комиссий вместо тех, кто просто не вышел после перерыва на работу. Но даже этих, вновь назначенных членов, поменяли. Об этом сообщили в гражданской сети «Опора».
Известно, что новый глава ОИК со Львовщины. Поэтому даже если он соберется приехать в Надворную, на это ему потребуется как минимум 2-3 часа.
Напомним, за победу соревнуются представитель партии "Слуга народа" силач Василий Вирастюк, "свободовец" Руслан Кошулинский и выдвиженец партии "За будущее" Александр Шевченко. И победитель до сих пор неизвестен.
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