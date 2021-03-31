Цель приехавших депутатов, как отмечалось на сайте партии, не допустить срыва голосования.

На Прикарпатье, где до сих пор не возобновила работу окружная избирательная комиссия, приехали два десятка депутатов от партии «Слуга народа».

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Люди, которые собрались под зданием ОИК, встретили нардепов скандированием "Шевченко" - фамилия одного из лидеров выборов, который пока за количество подсчитанных протоколов, имеет 3 место. Цель приехавших депутатов, как отмечалось на сайте партии, не допустить срыва голосования.

Между тем ОИК работу до сих пор не возобновило, хотя уже были назначены новый председатель и члены комиссий вместо тех, кто просто не вышел после перерыва на работу. Но даже этих, вновь назначенных членов, поменяли. Об этом сообщили в гражданской сети «Опора».

Известно, что новый глава ОИК со Львовщины. Поэтому даже если он соберется приехать в Надворную, на это ему потребуется как минимум 2-3 часа.

Напомним, за победу соревнуются представитель партии "Слуга народа" силач Василий Вирастюк, "свободовец" Руслан Кошулинский и выдвиженец партии "За будущее" Александр Шевченко. И победитель до сих пор неизвестен.

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Автор: Виктория Гордиенко