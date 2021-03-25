В совещании принял участие кандидат в парламент от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с вакцинацией против COVID-19 на Ивано-Франковщине.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

В совещании принял участие кандидат в парламент от "Слуги народа" Василий Вирастюк. На встрече также присутствовали председатель ОГА Андрей Бойчук и председатель Надвирнянской объединенной территориальной громады Зиновий Андрийович.

В частности президент хотел услышать информацию о ситуации с вакцинацией в регионе.

Сообщается, что Вирастюк объяснил вспышку заражений коронавирусом в области "высокой активностью местного населения на праздники и значительным количеством туристов". Кроме этого, кандидат в нардепы поднял вопрос о компенсации убытков малому и микробизнесу из-за карантина.

Промежуточные выборы в 87-м округе: что известно

17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андрийовича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области.

На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, Андрийович был избран на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.

11 февраля съезд партии "СН" выдвинул Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87, а 23 февраля ЦИК официально зарегистрировала Василия Вирастюка от партии "Слуга народа" кандидатом в народные депутаты.

Выборы в округе состоятся 28 марта. В этом округе от партии "За майбутнє" будет баллотироваться Александр Шевченко, а от партии "Свобода" – экс-заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский.

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Автор: Олег Давыгора