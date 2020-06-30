Адвокат назвал причину неявки Порошенко на сегодняшний допрос

Экс-президента, народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Экс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко не пришел сегодня на допрос в Государственное бюро расследований, потому что его вызвали неправильно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам возле ГБР сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

По словам Голованя, Порошенко не получал никаких сообщений о том, что его сегодня вызывают на допрос.

"Вызовы на следственные действие должны соответствовать нормам Уголовного процессуального кодекса. На заборах объявления, на сайтах, в Интернете, «видосики» мы не воспринимаем", - подчеркнул Головань.

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Кроме того, адвокат отметил, что следственные действия с Порошенко в ГБР назначены на завтра, о чем ему сообщил по телефону следователь. Вместе с тем Головань не уточнил, на который час назначен этот допрос.

В то же время он напомнил, что завтра также продолжится заседание Печерского райсуда Киева по рассмотрению ходатайства об избрании Порошенко пресечения по делу о законности назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

При этом адвокат выразил убеждение, подозрение Порошенко в этом производстве было вручено незаконно.

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Как сообщал УНИАН, 24 июня на сайте ГБР была опубликована скан-копия повестки о вызове Порошенко на допрос в качестве подозреваемого в ГБР на 10.00 30 июня.

В пресс-службе ГБР уточнили, что Порошенко вызывают на допрос по делу о назначении Семочко на должность первого заместителя председателя СВР.

Порошенко подозревается в издании заведомо незаконного приказа, которыйпобудил тогдашнего председателя Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий.

Сегодня, 30 июня, Порошенко не пришел на допрос.

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