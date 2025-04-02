По словам экс-министра, Трамп верит в другую картинку мира, где Россия важна.

Президент США Дональд Трамп действительно считает, что они с Россией могут сделать много хороших дел, и что она ему нужна. Об этом в интервью LIGA.net заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Трамп не получает утром кремлевскую методичку и не решает, какую из страниц этой методички мне сегодня надо отработать. В то же время он окружен людьми и он сам считает, что реально они с Россией могут сделать много хороших дел, и Россия ему нужна. Украина ему не нужна, вот и все, такая у человека картинка мира", - сказал он.

По словам Кулебы, Трамп верит, что Россия важна.

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"Ему приходят и рассказывают, что там не все так однозначно, что Украина тоже виновата. И оно ложится ему, что, да, Украина тоже виновата, давайте это качать. То, что медийноактивное окружение Трампа продвигает нарративы, которые мы считаем пророссийскими, и избиратели Трампа все это охотно подхватывают в соцсетях, это факт. Но я не думаю, что Трамп это делает, потому что он агент, которому надо отработать, он просто искренне верит в другую картинку мира. Мы с вами верим в одну реальность, а он - в другую", - отметил он.

Эта реальность Трампа, как пояснил Кулеба, заключается в том, что такие люди как Путин или Си Цзиньпин вызывают глубокое уважение и желание с ними делать большие дела.

"Китай, разумеется, большой конкурент. Но стиль правления Си Цзиньпина близок к тому, как хочет управлять Америкой Трамп", - добавил экс-глава МИД.

Политика Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что у Трампа не получится "играть и вашим и нашим". По его словам, президенту США в дальнейшем будет все труднее не замечать деструктивных действий России, и это должно привести к вынужденному шагу по применению серьезных санкций против РФ.

Также издание The Wall Street Journal писало, что у Украины и РФ похожая тактика в отношении Трампа. Украине остается надеяться, что со временем администрация Трампа поймет несерьезность отношения к миру РФ и потеряет терпение в отношении Путина.

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