Украина больше не может полагаться на США, считает экс-министр.

Украина вряд ли может изменить отношение президента США Дональда Трампа к Украине. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Говорит Большой Львов"

"Я хочу, чтобы не было никаких иллюзий. Этого Трампа очень трудно представить, что может изменить. Что может смягчить его, сдержать, не позволить ему топором рубануть. Это предмет разговора и работы. Но чтобы он стал на нашу сторону - этого не будет", - сказал Кулеба.

Он отмечает, что пришло время осознать, что Украина больше не может полагаться на США, и это не изменится даже после окончания президентского срока Трампа.

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"Как ни печально это признавать, Америка ушла. Мы не можем больше полагаться на Америку. Ни сейчас, ни как минимум в среднесрочной перспективе. То есть даже после того, как Трамп уйдет", - отметил Кулеба.

Заявления Трампа по Украине

Накануне Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским. После нее американский президент в частности раскритиковал Путина за удары по гражданским в Украине. Трамп также заявил, что такие действия кремлевского диктатора "заставляют думать, что возможно, он не хочет прекращать войну".

Между тем журналисты The Telegraph отмечают, что встреча Трампа с Зеленским может свидетельствовать о том, что перемирие в войне близко как никогда. В то же время, по мнению журналистов, оно вряд ли станет победой для Украины.

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