Перемирие близко, однако Украине придется вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа, отмечает аналитик.

Заявления президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского после встречи в Ватикане могут свидетельствовать о том, что перемирие в войне близко как никогда, хотя это вряд ли будет победой для Украины. Как пишет обозреватель The Telegraph Ричард Кемп, на данном этапе уступки Украины неизбежны. Россия одерживает верх в войне на истощение, а Трамп не будет решительно вмешиваться в это противостояние.

"Даже в том случае, если он вдруг объявит о своем намерении разместить американские войска - а это единственный способ остановить Путина, - он знает, что западноевропейские страны не пойдут за ним в бой. У них самих заканчиваются боеприпасы, и на протяжении десятилетий у них не хватало духу защитить свой собственный народ, не говоря уже о народе далекой страны", - говорится в статье.

Как указывает издание, похоже, у Украины нет иного выбора, кроме как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа. Это включает в себя фактическую уступку большей части территории, оккупированной Россией.

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Победа для Путина, не для Зеленского

Как указывает The Telegraph, судя по сигналам из Вашингтона, кажется, что Путин согласится на предложения Трампа, особенно после угрозы введения новых санкций. Ему необходимо соизмерять продолжение войны с тем ущербом, который она наносит российской экономике. Но если будет достигнуто прекращение огня, его позиции усилятся и укрепятся:

"В Москве он сможет легко представить это как победу; не так уж важно, считает ли российский народ такой исход справедливым обменом за огромные жертвы, которые он понес, и за значительный ущерб, нанесенный его уровню жизни".

В то же время положение самого Зеленского будет шатким. Если он согласится на прекращение огня и потерю огромных участков украинской территории, трудно представить, что он останется президентом надолго, отмечает аналитик. При этом Путин будет активно готовиться к такому исходу и строить планы по использованию последующего хаоса.

При этом ситуация в Украине показала слабость НАТО, и Путин увидит в этом "зеленый свет" для своей будущей агрессии. То же самое относится к Китаю, Ирану и любым другим режимам, которые хотят выступить против Запада.

"Нет ничего радостного в размораживании отношений между США и Украиной, если конечный результат - предательство - остается по сути тем же", - отмечается в статье.

Встреча Трампа и Зеленского в Риме

Зеленский после встречи подчеркнул, что она была "хорошей". "Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", - отметил он.

В то же время Трамп после встречи опубликовал длинный пост, в котором заявил, что у Путина не было ни единой причины выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние дни.

"Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно бороться по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций", - заявил Трамп.

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