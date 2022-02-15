Ему в этом помог олигарх Ринат Ахметов.

Украинский журналист Дмитрий Гордон подтвердил, что вывез часть своей семьи из Украины из-за возможного вторжения РФ.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Журналист попросил его прокомментировать информацию о том, что он вывез семью за границу.

Гордон заявил, что уже восемь лет борется с российской пропагандой "практически в одиночку".

Читайте такжеБайден выступил по ситуации вокруг Украины: детали (видео)"Я понимаю, что, поскольку я являюсь личным врагом Путина и кремлёвской банды, удар может быть нанесен по моей семье, если они окажутся в Киеве. Поэтому для меня однозначно то, что я остаюсь дома, моя жена остается дома, а люди за которых я отвечаю должны быть в безопасности", - сказал он.

По словам журналиста, он вывез в Вену своего отца, тещу дедушку своей жены и детей, потому что не хочет рисковать ими.

"Я не могу бороться со связанными руками. А дети и пожилые родители, которые остаются тут, если сюда войдут русские, это мои связанные руки. Я должен быть свободен и ни о ком не думать. Я должен думать о борьбе", - подчеркнул Гордон.

Он отметил, что первым его семье предложил помощь олигарх Ринат Ахметов.

"Я эту помощь принял. И я ему очень за эту помощь благодарен", - сказал Гордон.

Также журналист пожелал всем "иметь таких друзей, как Ринат Ахметов".

Напомним, что ранее Гордон записал видеообращение к президентам Украины Владимиру Зеленскому и России Владимиру Путину.

В эфире телеканала "Украина 24" 25 января, Гордон заявил, что не собирается уезжать из страны или вывозить свою семью.

"Я не собираюсь вывозить семью и сам не собираюсь никуда ехать. Я здесь буду", - сказал журналист.