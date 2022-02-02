Журналист уверяет, что "война не начнется".

Журналист Дмитрий Гордон утверждает, что президент РФ Владимир Путин не пойдет на прямое вторжение в Украину из-за угроз для российской экономики и потерь в рядах своей армии.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам журналиста, ему приходится слышать разные мнения относительно вероятности "большой войны" с Россией.

"Одни специалисты и политологи говорят о том, что на самом деле и Россия, и коллективный Запад пытаются подвигнуть Украину к реализации Минских соглашений. Другие говорят "нет, на самом деле этого не происходит". Но я лично считаю, что война не начнется", - отметил он.

Свою уверенность он аргументировал общением с высокопоставленными чиновниками ряда стран, которые "в один голос говорят, что война не начнется".

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"Да и Путин не сумасшедший, он умный человек, понимает, что на кону стоит его не просто будущее, его настоящее. Если он только двинет войска в направлении Украины и они перейдут границу - это будет сразу же означать крах российской экономики, мгновенный практически. Это будет означать сотни, тысячи гробов, которые пойдут в Россию. И что он расскажет матерям этих солдат, которые погибнут здесь, в Украине? Что они погибли от рук украинцев, которые защищали свою землю? Что он им скажет? Мы же не угрожаем России? Почему россияне постоянно угрожают нам?", - заявил Гордон.

Как сообщал УНИАН, 28 января генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает увеличивать количество войск у границ Украины. При этом он уточнил, что НАТО не будет отправлять свои войска в Украину в случае нового российского вторжения.

После этого министр обороны Алексей Резников заявил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тысяч военных - с учетом морского и авиационного потенциала.

Страны Запада предупредили РФ, что в случае масштабного вторжения ее войск в Украину, введут против России серьезные санкции.

В свою очередь в РФ уверяют, что не намерены усиливать агрессию против Украины.